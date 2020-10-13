 أرمينيا تتهم تركيا بتقويض وقف إطلاق النار في قره باغ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أرمينيا تتهم تركيا بتقويض وقف إطلاق النار في قره باغ

الصراع بين ارمينيا واذربيجان - ارشيفية
الصراع بين ارمينيا واذربيجان - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:00 م
اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال.

وقال باشينيان - وفق ما أوردته "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء - إن موقف تركيا من الصراع في قره باغ يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز، معربا عن ثقته بأن أذربيجان ستواصل العمليات العسكرية في قره باغ إذا لم تغير تركيا موقفها بشأن هذه القضية.

وكان تشاووش أوغلو شدد على أنه ينبغي إقران دعوة المجتمع الدولي وقف إطلاق النار في قره باغ، بانسحاب أرمينيا من الإقليم.

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