أرمينيا تتهم تركيا بتقويض وقف إطلاق النار في قره باغ

اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال.



وقال باشينيان - وفق ما أوردته "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء - إن موقف تركيا من الصراع في قره باغ يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز، معربا عن ثقته بأن أذربيجان ستواصل العمليات العسكرية في قره باغ إذا لم تغير تركيا موقفها بشأن هذه القضية.



وكان تشاووش أوغلو شدد على أنه ينبغي إقران دعوة المجتمع الدولي وقف إطلاق النار في قره باغ، بانسحاب أرمينيا من الإقليم.