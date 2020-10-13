محافظ الدقهلية: انطلاق حملة للتفتيش المفاجئ بدكرنس

انطلقت اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بقيادة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد؛ للتفتيش والمتابعة للخدمات المقدمة للمواطنين بمركز دكرنس، وبمشاركة وكلاء الوزارات.

وضمت الحملة فرق للتفتيش والمتابعة من إدارة التفتيش والمتابعة، ومديرية الصحة، ومديرية التربية والتعليم، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية القوى العاملة، مديرية لطب البيطري، واستهدفت المرور على كافة القطاعات الخدمية والمحلات والأسواق، وكافة منشآت تقديم الخدمات للمواطنين بالمركز.

ففي مستشفى دكرنس، تابع محافظ الدقهلية تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمترددين، ووجه بحسن معاملة المواطنين وتوفير الأدوية والمستلزمات بالمستشفى؛ لتلبية احتياجات المرضى والمترددين، وتفقد الاستقبال بالمستشفى وغرفة الجراحة وأقسام الأشعة المقطعية والعادية، والعلاج الطبيعي، وقسم عناية الأطفال، والغسيل الكلوي الموجود حاليًا، وغرفة المعالجة به ومقر القسم الجديد للغسيل الكلوي الجاري تنفيذه ومن المقرر افتتاحه قريبًا.

كما شملت الجولة مدرسة عمر مكرم الابتدائية، وقرر مختار إقالة مديرة المدرسة للإهمال في الاستعدادات المطلوبة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشملت الجولة تفقد مدرسة دكرنس الإعدادية الحديثة للبنات.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة للمتابعة والتفتيش؛ للمرور على كافة المدارس بنطاق المركز للاطمئنان على جاهزيتها للدراسة، ومعاقبة المقصرين في العمل في هذا الشأن، كما شملت الزيارة متابعة العمل بمقر الوحدة المحلية للمدينة، وتمت إقالة مدير الحملة الميكانيكية للإهمال والتقصير في العمل.

وخلال جولته بشارع عمر بن الخطاب، وجه المحافظ بإعداد تقرير تفصيلي عن حالة الهبوط الأرضي بالشارع فورا، بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحي والمياه ومعالجة الهبوط المشار إليه فورًا، وفي شارع بورسعيد تم بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالشارع، ورفع القمامة بالشارع اليوم واستمرارها بباقي شوارع المدينة.

وتم تفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، ومتابعة تقديم خدماته للمواطنين، خاصة ما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء، والتأكيد على حسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم وضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وشملت الجولة، المرور على وحدة طب الأسرة بأشمون الرمان، وقال المحافظ إنه على جميع الأجهزة بالمحافظة أن تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم؛ من أجل صالح المواطن الدقهلاوي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة، مشيرًا لاستمرار الجولات الميدانية المفاجئة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.