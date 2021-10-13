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أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 4ر2% شهريا إلى 3ر839 مليار ين (39ر7 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 7ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% خلال تموز/يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 17% سنويا، بما يزيد عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 7ر14%، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 1ر11% خلال الشهر السابق.

ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 11% وارتفاع الطلب خلال العام ككل بنسبة 4ر24%.

وتراجع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 8ر7% شهريا في حين ارتفعت بنسبة 2ر25% سنويا.