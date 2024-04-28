ألمانيا: عودة سكان بلدة قريبة من هانوفر بعد إبطال مفعول قنبلة قديمة

أعلنت متحدثة باسم مدينة لاتسن الألمانية اليوم الأحد، إبطال مفعول قنبلة من فترة الحرب العالمية الثانية تم العثور عليها في بلدة إنجلن أوسيلزه القريبة من مدينة لاتسن الواقعة في منطقة هامبورج شمالي ألمانيا.

وقالت المتحدثة:" تم إبطال مفعول القنبلة. تم رفع حالة الإخلاء/ بمقدور كل السكان العودة إلى منازلهم".

وأضافت المتحدثة أن النجاح في إبطال مفعول القنبلة أدى إلى التمكن من التجنب إلى اللجوء إلى تفجيرها.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 2000 من سكان المنطقة اضطروا إلى مغادرة منازلهم وشققهم بسبب اكتشاف القنبلة.

وكانت عملية الإخلاء بدأت في البلدة وذكرت المتحدثة أن السكان تم إيواؤهم في مدرسة ابتدائية في بلدة مجاورة.

وكانت المتحدثة قالت في وقت مبكر بعد الظهر: "ثبت لدينا الآن أنها قنبلة جوية بوزن 500 كيلوجرام" مشيرة إلى أنها قنبلة بريطانية الصنع وتعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية. وقالت المتحدثة:"تحاول خدمة التخلص من الذخائر إبطال مفعولها الآن". وكانت المتحدثة صرحت بأنه في حال عدم النجاح في ذلك، فمن المحتمل اللجوء إلى تفجيرها، لكنها لفتت إلى أن "التفجير سيكون الخيار الأخير كالعادة"