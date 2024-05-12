قانون الاتحاد الإسباني يهدد النصيري بالإيقاف

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كشف تقرير صحفي أن المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، مهدد بعقوبة الإيقاف لمدة قد تصل لـ 12 مباراة.

يوسف النصيري هاجم حكم مباراة فريقه إشبيلية ضد فياريال، والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-2 مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني «لا ليجا».

وسجل يوسف النصيري هدفي فريقه في المباراة، ولكنهما لم يكفيا للهروب من الخسارة.

وقال يوسف النصيري في تصريحات عقب المباراة: «عانينا كثيرًا وافتقرنًا إلى القليل من التركيز، لكننا عانينا أيضا مع الحكم».

وأضاف: «كان عليه أن يدير اللقاء بشكل جيد، وألا يتحيز للخصم، الهدف الأخير لفياريال كان يجب احتسابه خطأ لصالحنا».

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن النصيري قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة مع غرامة مالية، حال تطبيق المادة 106 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني.

وسبق وأن تعرض خوسيه لويس جايا لاعب فالنسيا، وسيرجيو كاناليس لاعب ريال بيتيس السابق، للإيقاف لمدة 4 مباريات، في حالات مشابهة.