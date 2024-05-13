الزمالك يخمد ثنائية بركان بهدف ويبقي آمال الفوز بالكونفدرالية في القاهرة

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خرج فريق الزمالك بأقل الأضرار من ملعب مضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما خسر بهدفين مقابل هدف، لتصبح مُهمته في التعويض وحصد اللقب قائمة في مباراة الإياب حال فوزه بهدف نظيف.

تقدم نهضة بركان بهدفين في الشوط الأول عن طريق يوسوفو دايو وعادل تاحيف، بينما أحزر سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد مع بداية الشوط الثاني.

بداية مرتبكة

البداية جاءت مرتبكة من الزمالك وتسببت تمريرة خاطئة من حسام عبدالمجيد في هجمة مغربية سريعة، انتهت بتسديدة يوسف الفحلي من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدا.

عاد الفحلي ليستغل عرضية من ركنية مرت فوق عراضة عواد بقليل، وسط ضغط بركاني.

تواصل الضغط وفي الدقيقة السابعة طالب لاعبو النهضة بالحصول على ركلة جزاء إثر كرة مشتركة، لكن الحكم الكيني بيتر واويرو أشار باستمرار اللعب.

وبعد العودة لتقنية الفار عقب توقف طويل، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نهضة بركان بإعاقة حسام عبدالمجيد للاعب نهضة بركان.

هدف بركاني

ومن ركلة الجزاء سجل البوركينابي يوسوفو دايو الهدف الأول بتسديدة على يمين الحارس عواد.

تخلص الزمالك من الضغط المغربي تدريجيا وحصل على ركينة أولى في الدقيقة 21، بعد محاولات لاكتشاف طريق مرمى النهضة.

حصل الزمالك على فرصة أخرى للاقتراب من مرمى بركان، بركلة حرة في حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 28 لكنها تحولت إلى ركنية من عرضية زيزو.

بركان يضاعف التقدم

واستطاع أصحاب الأرض مضاعفة التقدم بالهدف الثاني في مرمى الزمالك من كرة عرضية بعد مخالفة بجوار الراية الركنية في الدقيقة 32، برأسية المدافع عادل تاحيف.

أخطر فرص الزمالك

أهدر الزمالك أخطر فرصه للتسجيل بعرضية متقنة من فتوح إلى رأس سيف الدين الجزيري لكن الحارس حمزة الحمياني أنقذها في الدقيقة 43.

الشوط الثاني.. الزمالك يتعادل

مع بداية الشوط الثاني نجح الزمالك في تقليص الفارق برأسية التونسي سيف الدين الجزيري وتحديدا في الدقيقة 46، بعد عرضية زيزو الملليمترية.

استفاق الزمالك بعد هدف تقليص الفارق، وسدد الجزيري كرة أخرى مرت بجوار القائم الأيسر.

استعاد نهضة بركان نشاطه الهجومي من جديد وسدد أكثر من كرة خطيرة على مرمى عواد، بينما هدأ إيقاع لعب الزمالك.

وتصدى عواد لفرصة خطيرة من فرصة حمزة الموساوي في الدقيقة 63 ثم يبعدها الدفاع، ليظل أصحاب الأرض على مقربة من التسجيل مرة أخرى.

ومن هجمة مرتدة سدد زيزو من تمريرة الجزيري في الدقيقة 68 لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وشارك إبراهيما نداي على حساب سامسون أكينيولا في الدقيقة 69.

ودفع معين الشعباني مدرب النهضة بأوراق هجومية بديلة بغية زيادة الفارق من جديد، مثل البوركيني جبريل واتارا على حساب السنغالي بول باسيني، ليعود نهضة بركان للاعتماد على العرضيات القوية.

وشارك ناصر منسي بديلا لنبيل عماد دونجا، بعدما شعر الأخير بإصابة عضلية.

مرت الدقائق دون جديد وسط ضغط مغربي، قابله تراجع زملكاوي أو عدم رغبة في الاندفاع للهجوم أملاً في أن تبقى النتيجة على حالها.