القوى العاملة: تحصيل 578 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين بالرياض

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في الحصول على مستحقات 4 مواطنين مصريين بلغت137 ألفا و962 ريالا سعوديا أي ما يعادل 578 ألفا و60 جنيها تقريبا.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات 4 مواطنين مصريين يعملون بالرياض بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.



من جهته، قال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات كل من المواطن "محمد.ط.ح" مهندس بشركة مقاولات، وذلك بحصوله على حكم قضائي بإلزام الشركة بدفع 49 ألفا و610 ريالات أجور متأخرة، كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات المواطن "أحمد.م.أ" والذي كان يعمل بمطعم للمأكولات البحرية بعد حصوله على حكم قضائي بإلزام المطعم بدفع 25 ألفا و283 ريالا قيمة مستحقاته.



وأضاف أنه تم أيضا الحصول على مستحقات المواطن "هيثم.ف.أ" والذي كان يعمل بأحد المطاعم بالرياض وحصل على حكم قضائي بإلزام المطعم بدفع 60 ألفا و69 ريالا سعوديا قيمة مستحقاته، وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية لمساعدة المواطنين في تنفيذ الأحكام الصادر لصالحه.



وأوضح أنه تم تحصيل مستحقات المواطن "سامي.م.ع" والذي وافته المنية بالسعودية وكان يعمل سائقا بشركة مقاولات عامة بالرياض، وتم إيداع مبلغ 3000 ريال قيمة مكافأة نهاية الخدمة في حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيدا لتحويله لذوي المتوفى بمصر.