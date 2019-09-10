 مسؤول أوروبي يتوجه لطهران في محاولة لاستئناف المحادثات النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أوروبي يتوجه لطهران في محاولة لاستئناف المحادثات النووية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 1:58 ص

 من المتوقع أن يتوجه إنريك مورا، نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران بعد غد الخميس في مسعى لاستئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية بعد أشهر من التأخير، حسبما قال مسؤولون مطلعون على الاجتماعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسواق الطاقة تراقب عن كثب أي استئناف للمفاوضات بهدف كبح جماح الأنشطة النووية لإيران مقابل تخفيف العقوبات.

وحذرت الدول الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، مرارًا وتكرارًا من أنها ليست مستعدة للانتظار إلى الأبد حتى تبدأ جولة جديدة من المحادثات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 بعد توقف آخر جولة في حزيران/يونيو الماضي.

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