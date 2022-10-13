رئيس «بورسعيد الجديدة»: تنفيذ 98% من وحدات الإسكان الاجتماعي على مساحة 200 فدان

قال اللواء مجدي حسين، رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، إنه تم البدء في إنشاء البنية الأساسية للمدينة من "وحدات سكنية ومرافق، وصرف، ومياه، وكهرباء"، منذ 2018.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن وحدات الإسكان الاجتماعي تقع علي مساحة 200 فدان، ووصلت نسبة تنفيذ الإنشاءات بها إلى 98%.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 3 آلاف شقة بمنطقة الإسكان الاجتماعي؛ لمحدودي الدخل، من بين سبعة آلاف متقدم، وجار استكمال باقي الطلبات، لافتا إلى موقعها المتميز والقريب من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن المنطقة تشمل جميع الخدمات بين مسجد، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، وسوق تجاري، وناد اجتماعي، ومدرسة، وقسم شرطة، ومطافئ لخدمة أهالي المنطقة.