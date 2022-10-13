أوكرانيا: البنية التحتية حول كييف تعرضت اليوم لهجوم بطائرات كاميكازي المسيرة

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قال مسؤولون في كييف، إن البنية التحتية في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية تعرضت اليوم الخميس لهجوم بواسطة طائرات "كاميكازي" المسيرة.

وقال قائد شرطة منطقة كييف، أندريه نيبيتوف، إن الانفجارات وقعت في الصباح الباكر ببلدة "ماكاريف" غرب العاصمة، مضيفا أن هناك أفراد من الشرطة وعمال إنقاذ في الموقع حاليا.

من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس المكتب الرئاسي، كيريلو تيموشينكو، على "تليجرام" أن "مرافق البنية التحتية الحيوية" كانت الهدف.

ولم ترد أي تقارير أولية بشأن وقوع إصابات، أو تفاصيل بشأن ما تعرض للقصف.

وبينما تقاتل القوات الروسية في ساحة المعركة، تعلن أوكرانيا منذ أسابيع زيادة الهجمات الروسية باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وقال خبراء من "معهد دراسات الحرب" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، إن روسيا أحضرت مدربين إيرانيين إلى أراضي أوكرانيا المحتلة، لتعليم القوات الروسية كيفية استخدام الطائرات بدون طيار.