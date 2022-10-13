مقتل 18 عسكريا سوريا وإصابة 27 آخرين في تفجير بريف دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري مقتل 18 عسكرياً وجرح 27 آخرين جراء تفجير بعبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق صباح اليوم الخميس.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله: "تعرضت صباح اليوم حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ما أدى إلى استشهاد 18 عسكرياً وجرح 27 آخرين".



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد اليوم بأن انفجارا هز صباح اليوم منطقة الصبورة الواقعة بريف دمشق، ناجم عن استهداف حافلة مبيت عسكرية بعبوة ناسفة على طريق الصبورة، يرجح أنها تابعة للفرقة الرابعة، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى.



وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.