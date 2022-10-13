أمير قطر وبوتين يبحثان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي

بحث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كازاخستان، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ تميم وبوتين على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، في أستانا، عاصمة جمهورية كازاخستان، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجدد أمير قطر دعم بلاده "لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة"، وفي هذا السياق "تؤكد دولة قطر ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية".

كما تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا وسوريا، وآخر مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.