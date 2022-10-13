وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري والدفاعي

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا مع نظيره البريطاني بن والاس "التعاون العسكري والدفاعي" بين الرياض ولندن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالا هاتفيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس من بن والاس.

وأضافت واس أن الجانبين السعودي والبريطاني استعرضا خلال الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والمملكة المتحدة".

وأوضحت أن وزير الدفاع السعودي بحث مع نظيره البريطاني "التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".