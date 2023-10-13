مدح الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الوافد الجديد للفريق الملكي أردا جولر، وأنه سيسعد جماهير الميرنجي كثيرًا، رافضًا في الوقت ذاته مقارنته به.

وقال مودريتش لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أردا جولر شاب رائع ويمتلك موهبة استثنائية، لم يتسن له فرصة إظهار مهاراته لجماهير ريال مدريد حتى الآن بسبب الإصابة التي عانى منها".

أضاف:" جولر أمامه مستقبل كبير وسيسعد جماهير مدريد كثيرًا، يجب أن يتركوه ليقدم ما عنده، ولا ينبغي أن يضغطوا عليه، كما يجب عدم مقارنته بأي شخص آخر، حتى ليس بي أنا".

تعاقد ريال مدريد مع أردا جولر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فناربخشة التركي، مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات، بجانب 20% من نسبة إعادة البيع في المستقبل.