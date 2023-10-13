أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، عن إبلاغ الرئيس محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقاء اليوم في عمان؛ رفض بلاده القاطع السماح بتهجير أهالي قطاع غزة من مساكنهم.



وأضاف خلال تصريحات متلفزة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان شمال قطاع غزة صباح اليوم؛ بإخلاء منازلهم والتحرك نحو الجنوب القطاع خلال 24 ساعة؛ يدخل في عداد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، معقبا: «هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا».



وأوضح أن الدعوة الإسرائيلية تأتي تحت رعاية أمريكية وصفها بـ «الفجة والواضحة» لارتكاب جرائم الحرب في حق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تبذل قصارى جهودها السياسية؛ من أجل وقف مذابح الاحتلال في قطاع غزة والتي يرتكب المستوطنون اليهود جزءا منها في الضفة الغربية جراء سقوط شهداء بعد قرار تسليح وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير بتسليح المدنيين.



وتابع: «نحن نتواصل مع الجميع؛ من أجل منع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها بترحيل وتهجير سكان قطاع غزة»، مؤكدا أن الدعوة الأخيرة تمثل بداية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي القديم؛ بترحيل جميع أبناء الشعب الفلسطيني خارج حدودهم وإفراغ الأراضي الفلسطينية من أهلها وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول عربية مجاورة.



وأشار إلى تقاعس المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجلس الأمن في القيام بدورها إزاء التصرفات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة التدخل الفوري الصادق؛ لمنع إسرائيل من تنفيذ جرائمها ومطالبا الدول العربية باستخدام ثقلها الإقليمي للضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ تلك الجريمة.



وأكد أن الشعب الفلسطيني يأبى الاستجابة لتلك الجريمة أيما كانت الظروف، مؤكدا أن توحيد الموقف العربي بهذا الصدد من شأنه إجبار الولايات المتحدة على وقف المخطط الإسرائيلي الذي ترعاه.



وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد قتلاه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 285، في حين أعلن عن 120عائلة بأسر ذويهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية وفق تصريحاته الإعلامية الجمعة.



وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية؛ عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين من المستوطنين اليهود إلى 1400، فيما أصيب أكثر 3300 من بينهم العشرات بجروح خطيرة.



ومنذ إطلاق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين؛ تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء جراء غاراتها الجوية التي أودت بحياة 1799 فلسطينيا بينهم 583 طفلا وإصابة أكثر من 7388 ألفا آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.



وفي وقت سابق من صباح الجمعة، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بالنزوح والتحرك نحو جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.



وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، من مطالبات الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة في القطاع بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوبا، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي.