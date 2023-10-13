بيربوك تسعى خلال زيارتها لإسرائيل لمنع زعزعة استقرار المنطقة

عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، تسعى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عبر دبلوماسية إدارة الأزمات الدولية إلى الحيلولة دون اتساع الصراع في المنطقة، معولة في ذلك على الشركاء ودول الجوار في المنطقة.

وحذرت بيربوك اليوم الجمعة قبل مغادرتها برلين في زيارة تضامن إلى إسرائيل من أن "إرهاب حماس ينطوي على خطر زعزعة استقرار منطقة بأكملها"، وقالت: "من المهم الآن منع جهات فاعلة أخرى في المنطقة من صب الزيت على النار".

وذكرت الوزيرة أن حركة حماس تريد إِشعال حريق كبير على خلفية خطوات التقارب الحذرة الأخيرة، وذلك في إشارة منها إلى التقارب الأخير لإسرائيل مع دول خليجية مثل السعودية، وهو أمر مثير للجدل إلى حد كبير في العالم العربي. ويُشتبه في أن حماس أرادت على وجه التحديد تخريب هذا التطور من خلال هجومها على إسرائيل.

وفي سلسلة محادثات مع مجلة "بيرجيت" الألمانية النسائية، قالت بيربوك مساء أمس الخميس: "الآن، هناك حاجة إلى الجميع، أقرب أصدقاء إسرائيل والأوروبيين ونحن الألمان والأمريكيين وبالطبع أيضا الجيران المباشرين". ورأت الوزيرة "بارقة أمل في هذه الفترة العصيبة" تتمثل في حركات التقارب خلال الشهور الماضية بين إسرائيل ودول أخرى، خاصة في الخليج، ولاسيما السعودية.

وتعتزم بيربوك خلال زيارتها لإسرائيل لقاء نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، من بين آخرين. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوزيرة ستتبادل الأفكار مع محاوريها حول إمكانيات دعم إسرائيل على وجه الخصوص، كما سيُجرى مناقشة مصير الرهائن الذين اختطفتهم حماس، ذلك إلى جانب مواصلة دعم المواطنين الألمان الذين يرغبون حاليا في مغادرة إسرائيل.

وفي تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، نفت بيربوك مزاعم تفيد بأن وزارتها لم تفعل ما يكفي لضمان مغادرة الألمان لإسرائيل بسرعة، مشيرة إلى الوضع الصعب في الموقع والعدد المرتفع نسبيا الذي يبلغ حوالي 100 ألف ألماني ومزدوج الجنسية في إسرائيل. وقالت بيربوك إنه لو طُلب من جميع من يريدون المغادرة التوجه إلى المطار، لوقعت "فوضى مطلقة".

وقامت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران أمس الخميس بتسيير أربع رحلات خاصة من إسرائيل إلى ألمانيا. وقالت بيربوك إن هذا يعني إعادة أكثر من 1000 شخص. وأعلنت الشركة عن تسيير أربع رحلات خاصة أخرى اليوم الجمعة. ويستعد الجيش الألماني أيضا لنقل مواطنين ألمان من إسرائيل إلى ألمانيا إذا لزم الأمر.

وقالت بيربوك قبل توجهها إلى إسرائيل إن حماس لا تجلب سوى المعاناة والموت للمواطنين في إسرائيل وفي غزة، وأضافت: "استراتيجية حماس الغادرة هي استغلال السكان المدنيين كدروع بشرية. يجب ألا ينجح سيناريو الإرهاب"، مشيرة إلى أن المدنيين بحاجة إلى أماكن آمنة يجدون فيها الحماية ويمكن تزويدهم فيها بالأشياء الضرورية.