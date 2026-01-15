قررت محكمة جنح الطالبية والعمرانية إحالة قضية ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في اتهامها بسب وتهديد محامي وصديقة نجلتها علياء سلامة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحكمة الاقتصادية لعدم اختصاص المحكمة الأصليّة.

كما قررت المحكمة عرض أوراق القضية على محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة للنظر في أمر الإفراج عن المتهمة أو حبسها احتياطيًا على ذمة المحاكمة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

حضرت المتهمة، المُخلَّى سبيلها، أولى جلسات محاكمتها، إلى جانب محاميها الذي طالب بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية. في المقابل، ادعى المجني عليهما مدنيًا بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقدّم محامي المجني عليهما حافظة مستندات تضمنت عشرات مقاطع الفيديو التي تثبت ارتكاب المتهمة الواقعة، وظهورها في لقاءات تلفزيونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجهت تهديدات وألفاظ سب وقذف للمحاميين إبراهيم طنطاوي وعلياء سلامة.

كما أمرت المحكمة، عقب انتهاء الجلسة، بالتحفظ على المتهمة، والدة الإعلامية الراحلة، لحين الفصل في دعوى اتهامها بسب وقذف وتهديد المحاميين.

يُذكر أن المحامي إبراهيم طنطاوي كان دفاع حسين الغربلي، شريك القاضي السابق بمجلس الدولة أيمن حجاج، زوج الإعلامية الراحلة شيماء جمال، والتي قتلت على أيديهم داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، ونُفذ حكم الإعدام شنقًا على "الغربلي وحجاج" بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

أسندت التحقيقات في الدعوى رقم 65 لسنة 2026 إلى محكمة الجنح المختصة لوالدة الإعلامية الراحلة، تهم تهديد محامي وصديقة ابنتها الراحلة بالسلاح، واستعراض القوة والبلطجة، بالإضافة إلى السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء سلامة، تقدما ببلاغ ضد والدة الإعلامية يتهمها بالسب والقذف والتهديد بالسلاح واستعراض القوة، والتعدي على القيم الأسرية.

وأوضح المحاميان أنهما تفاجأ بفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تُظهر قيام ماجدة الحشاش بسب المدعيين ونسب أمور خادشة للطبع والشرف.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل والدة الإعلامية الراحلة بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد الاستماع إلى أقوالها على خلفية تصريحات منسوبة إليها بشأن حيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه، حيث صرحت ماجدة الحشاش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالأصول" على قناة الشمس 2، بأنها تمتلك سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، وملحت باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم حسين الغربلي، وصديقة نجلتها علياء سلامة.