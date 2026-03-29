إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق جمصة الطلمبات بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفاوتة في الجسم، إثر انقلاب سيارة على طريق جمصة الطلمبات بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، وتم إرسال 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وهم:

شحاتة أحمد مجاهد فراج (49 سنة).

معالي علاء علي محمد (19 سنة).

هناء صفوت محمد يوسف (34 سنة).

ابتسام محمد يوسف سلامة (49 سنة).

جيدة جمعة حميدة القصبي (55 سنة).

ويعاني جميع المصابين من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وألم بالظهر، واشتباه إصابات ما بعد الارتجاج حسب كل حالة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولا توجد وفيات حتى الآن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والفحص للوقوف على ملابسات الواقعة.