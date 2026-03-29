تقرير: انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

دخل انقطاع الإنترنت في إيران، الأحد، يومه الثلاثين على التوالي مع استمرار عزل ملايين الأشخاص عن المعلومات والاتصالات منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت مجموعة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت على إكس الأحد: "دخل انقطاع الإنترنت في إيران يومه الثلاثين، فيما تستمر إجراءات الرقابة على مستوى البلاد للأسبوع الخامس بعد 696 ساعة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي حين لا تزال شبكة الإنترنت الداخلية تعمل لتشغيل تطبيقات المراسلة المحلية والمنصات المصرفية وغيرها من الخدمات، فإن الوصول إلى الإنترنت العالمي مقيد بشدة.

ولم يجد العديد من الإيرانيين خيارا سوى الاعتماد على المنصات التي تسيطر عليها الدولة والبدائل المكلفة للتواصل مع أحبائهم.

وقالت مريم، وهي موظفة في القطاع الخاص تبلغ 33 عاما، إن الأسابيع الأولى من انقطاع الخدمة كانت صعبة جدا.

وأضافت: "كان الأمر صعبا جدا في بداية الحرب. لم يكن لدي أي وسيلة اتصال بعائلتي في مدينة أخرى سوى المكالمات الهاتفية".

وتابعت: "نستخدم الآن تطبيقا إيرانيا للمراسلة ويمكننا إجراء مكالمات فيديو. الأمر ليس مثاليا، لكننا نتكيّف في هذه الظروف العصيبة".

وبالنسبة إلى كثر وخصوصا من لديهم أحباء خارج إيران، فإن التواصل أصبح محدودا ومكلفا، وفق الوكالة. وقال ميلاد، بائع ملابس يبلغ 27 عاما، إنه يواجه صعوبة في التواصل مع أقاربه في الخارج.

وأضاف: "عائلتي تعيش في تركيا، وليس لدي أي وسيلة للتواصل معهم عبر الإنترنت. أضطر الى إجراء مكالمات هاتفية مباشرة، وهي مكلفة جدا، لذا قلّما أتلقى أخبارا منهم".

كما أدت القيود إلى تضييق نطاق الوصول إلى المعلومات، فيما تنحصر إمكانات المستخدمين إلى حد كبير بالمنصات المحلية ووسائل الإعلام المحلية، ما يوفر صورة جزئية للأحداث.

وسبق لإيران أن قطعت الإنترنت لاسابيع عدة خلال فترات اضطرابات، وخصوصا خلال احتجاجات عمت البلاد في يناير، وخلال حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو.

وبعد اضطرابات يناير، استؤنفت الخدمة جزئيا وإن ظلّت خاضعة لرقابة مشددة وقيود صارمة، قبل أن تنقطع تماما مجددا بعد اندلاع الحرب الحالية في 28 فبراير.

وتمكن بعض المستخدمين من إيجاد حلول بديلة محدودة، إلا أن الاتصال لا يزال غير مستقر إلى حد كبير.

وقالت هانية المتخصصة في صناعة الخزف والبالغة 31 عاما من طهران، إنها تمكنت من الوصول جزئيا إلى الخدمة بعد نحو أسبوعين.

وأضافت: "تمكنت من إيجاد حل بديل بصعوبة كبيرة"، مشيرة إلى أن الاتصال لا يزال غير موثوق.