فنلندا تحقق في اختراق محتمل لمجالها الجوي بدرونز

أعلنت فنلندا، اليوم الأحد، رصد ما يُعتقد أنه اختراق لطائرات بدون طيار (درونز) لمجالها الجوي في جنوب شرق البلاد، في حادثة ربطها رئيس الوزراء، بيتيري أوربو، على الأرجح بهجمات أوكرانية تستهدف روسيا.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا سقوط درونز أوكرانية على أراضيها، إثر انحرافها عن مسارها خلال عمليات استهدفت منشآت لتصدير النفط الروسي على ساحل بحر البلطيق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت وزارة الدفاع الفنلندية، في بيان، بأنها رصدت عدة أجسام صغيرة وبطيئة الحركة تحلق على ارتفاع منخفض فوق منطقة بحرية وفي جنوب شرق البلاد.

وأوضح أوربو أن هذه الطائرات يُرجح ارتباطها بالهجمات الأوكرانية قرب الحدود الروسية، مشيرا إلى أن قدرات التشويش الإلكتروني الروسية القوية قد تكون سببا في انحرافها إلى المجال الجوي الفنلندي، واصفا الحادثة بأنها "خطيرة جدا".

من جهته، أعلن سلاح الجو الفنلندي أن هلسنكي أرسلت مقاتلات من طراز إف.إيه - 18 "هورنت" للتعرف على الأجسام التي اقتربت من المياه الإقليمية، حيث تم تحديد أحدها على أنه درونز أوكرانية من طراز "إيه.إن 196".