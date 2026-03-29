إخماد حريق بمطعم شهير في منطقة عزبة بالإسكندرية

تمكنت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في مطعم شهير بمنطقة عزبة سعد، بسموحة؛ ما أسفر عن تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب حريق وانفجار بأحد المحال التجارية "مطعم شهير" في نطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، ترافقها 3 سيارات إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، تبين نشوب الحريق داخل المطعم، وجارٍ رفع آثاره للوقوف على أسباب اندلاع النيران.

ووفقًا لمصدر أمني، تم إخماد الحريق قبل امتداده إلى المحال والعقارات المجاورة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.