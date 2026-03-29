مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم هشام ماجد في ختام دورته الخامسة

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم الفنان هشام ماجد، بجائزة التميز الفنى، فى حفل ختام دورته الخامسة، وذلك يوم 20 إبريل المقبل، بمسرح كولفر فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، علما بأن فعاليات المهرجان ستنطلق يوم 17 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يكون فيلم «برشامة» الذى تم طرحه فى السينمات المصرية خلال موسم عيد الفطر 2026، هو الفيلم الختامى لفعاليات المهرجان، فيما ستعقبه جلسة حوارية بحضور هشام ماجد ومصطفى غريب.

من جانبه، قال مايكل باخوم، رئيس المهرجان، إن هشام ماجد استطاع أن يثرى السينما خلال مشواره الفنى بالعديد من الأعمال المميزة القريبة للجمهور، والتى جمعت فى مضمونها ما بين الكوميديا وعمق المحتوى، وتركت أثرا ممتدا على مدار سنوات فى ذاكرة محبيه.

يشار إلى أن فيلم «برشامة» كان قد حقق فى شباك التذاكر المصرى خلال أسبوع عيد الفطر إيرادات تقترب من 100 مليون جنيه، والعمل هو من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد الزغبى، شيرين دياب، خالد دياب، ومن إخراج خالد دياب.

تدور أحداث فيلم «برشامة» فى يوم امتحان اللغة العربية فى لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعى، ومحاولات من أهالى الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، فى إطار كوميدى ساخر.