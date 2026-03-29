الأحد 29 مارس 2026 9:20 م القاهرة
موسكو تحث واشنطن للضغط على كييف بشأن وقف إطلاق النار

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 مارس 2026 - 8:37 م | آخر تحديث: الأحد 29 مارس 2026 - 8:37 م

حث مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، الولايات المتحدة على الضغط على أوكرانيا لقبول شروط موسكو لإنهاء الحرب المستمرة.

وقال أوشاكوف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسى اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لديها النفوذ اللازم. وتابع: "ولتحقيق هذا الهدف على وجه التحديد، ندعو زملاءنا الأمريكيين. وهذا هو ما هو ضروري الآن"، دون أن يحدد الإجراءات التي يرغب في أن تتخذها واشنطن.

وتدعو موسكو منذ فترة طويلة إلى وقف شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وإلى انسحاب أوكرانيا من أجزاء منطقة دونيتسك الشرقية التي لا تزال تسيطر عليها، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبعد ذلك.

وفي نهاية الأسبوع، قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة تصر على انسحاب أوكرانيا من المنطقة مقابل ضمانات أمنية أمريكية. وقد رفض هذا في الماضي.

