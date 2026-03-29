أعلن نادي النصر مساء اليوم الأحد، إصابة لاعبه مبارك البوعينين بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأشارت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أظهرت الفحوصات الطبية تعرض لاعب الفريق الأول مبارك البوعينين للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، و سيجري اللاعب عملية جراحية يتبعها البرنامج التأهيلي، ألف سلامة يا مبارك".

ووفقا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن حارس النصر سيحتاج لفترة تأهيل وعلاج تستمر ما بين 6 إلى 7 أشهر وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكان البوعينين قد وقع عقدًا احترافيًا مع النادي في يناير العام الماضي بعد تصعيده للفريق الأول، ويشارك مع الفريق منذ تولي خورخي جيسوس مهمة تدريب "العالمي".

يُذكر أن الحارس شارك هذا الموسم في مباراة وحيدة، حيث دخل كبديل ضد الهلال عقب طرد الحارس الأساسي نواف العقيدي، ما يجعل غيابه القادم تأثيرًا واضحًا على خيارات الفريق في حراسة المرمى.