الخارجية الروسية: على الغرب التوقف عن اتهام موسكو وبكين بتهديد جرينلاند

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن من غير المقبول أن يستمر الغرب في اتهام روسيا والصين بتهديد جرينلاند، مضيفة أن الأزمة المتعلقة بالجزيرة تظهر تفاوتا في تطبيق الغرب ما يسمى بالنظام "القائم على القواعد".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حول تصريحات الغرب بشأن جرينلاند: "في البداية جاءوا بفكرة أن هناك بعض المعتدين، ثم بفكرة أنهم مستعدون لحماية أحد ما من هؤلاء المعتدين"، وفقاً لوكالة "رويترز".

واعتبرت زاخاروفا أن الوضع الحالي "يظهر بوضوح شديد عدم اتساق ما يسمى بالنظام العالمي القائم على القواعد الذي يعتمده الغرب.

وتابعت زاخاروفا: "نحن متضامنون مع موقف الصين بشأن عدم قبول الإشارة إلى بعض أنشطة روسيا والصين حول جرينلاند على أنها سبب للتصعيد الحالي".