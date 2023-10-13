تحدث المخرج الشاب أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، عن تجربته مع المرض وذلك عقب الشفاء من إصابته بمتلازمة ميلر فيشر وعودته إلى ممارسة الحياة الطبيعية ومعاودة السير على الأقدام مرة أخرى بعد من رحلة طويلة من العلاج.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن المرض كان بمثابة رسالة شخصية من الله -سبحانه وتعالى- لإعادة ترتيب أولويات الحياة وليس بغرض الابتلاء، معقبا: «ربنا اختصني بشيء، وحب يقول لي كلمتين على جنب».

وأشار إلى افتقاده ترتيب أولوياته طيلة السنوات الخمس الماضية؛ نتيجة إفراطه في العمل على حساب حياته الشخصية وأسرته وعائلته، معقبا: «أنا آخر 5 سنين تحولت إلى روبوت وآلة في شغلي، كنت بتنفس شغل واقعد خارج البيت بالشهر».

وتابع: «ربنا ضرب لي فرملة بالمرض لكي أعيد تقييم كل شيء في حياتي من جديد سواء على مستوى التقصير مع الأهل أو الأصدقاء أو على المستوى الشخصي مع النفس».

وتطرق إلى الحديث عن اكتشاف إصابته بالمرض، قائلا إنه في أعقاب الانتهاء من تدشين حملة قادرين باختلاف لدعم أبطال ذوي الهمم قبل حلول شهر رمضان وأثناء عودته إلى العمل لمتابعة عمله مع أحد العملاء؛ فوجئ بتعرضه إلى سعال نزف على إثره نقطة دماء.

ولفت إلى مغادرته العمل في أعقاب شعوره بانعدام التوازن في حركته على الأرض، قائلا: «كل الواقع والأبعاد تغيرت والقوة منعدمة، كنت بمشي على الأرض وكأني ماشي على قطعة من الإسفنج أو الجل»، كاشفا عن افتقاده الحركة خلال 30 دقيقة من ظهور الأعراض إذ أن المرض يتميز بسرعة غير عادية في الانتشار.

وأشار إلى تعرض عينه اليسرى إلى الانغلاق بشكل مفاجئ أثناء قيادته السيارة في طريق العودة إلى المنزل بعد ظهور الأعراض، لافتا إلى اعتقاده بتعرضه إلى الإرهاق؛ نتيجة ضغط العمل في بادئ الأمر.

وتابع: «خطيبتي معايا في الشغل وأصرت تروحني بعد ما تعبت، وأنا في الطريق ذهبنا بالعافية للمستشفى»، مشيرا إلى مواجهة الأطباء صعوبة في تشخيص أعراض تنميل اليد والقدمين وانغلاق العين اليسرى حيث جاء التشخيص جلطة في أحد الشرايين.

وأثنى على دور الأطباء رغم عدم اكتشاف حقيقة المرض مبكرا، قائلا: «مفيش حد كان يتوقع مرض يصيب واحد من كل 100 مليون وتحديدا الرجال في دول شرق آسيا بينما أنا من الغربية على باب الله، فقدت الاتزان بالكامل بعد ثاني يوم والإحساس بالرجل اليسرى كان منعدما نهائيا».

وأشار إلى اكتشاف أحد الأطباء حقيقة تعرضه إلى مرض مناعي نادر يهاجم الجهاز العصبي يسمى متلازمة ميلر فيشر، موضحا أن المرض يهاجم الجسم سريعا حيث تبدأ أعراضه بانغلاق العين اليسرى إلى فقدان البصر ثم سكتة دماغية وتوقف في عضلة القلب.