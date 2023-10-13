يرى سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة مصر وزامبيا كانت متوسطة المستوى ومفيدة للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، مشيرا إلى أنه يتمنى النزول بمعدل الأعمار السنية خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

وقال معوض في تصريحات تليفزيونية: "اكتساب اللاعبين للخبرات الدولية يستلزم الدفع بعناصر شابة تفيد المنتخب مستقبلا، ومصطفى فتحي حالته جيدة وقادر على المشاركة بشكل أساسي مع إمكانية دخول محمد صلاح لمركز آخر".

وأضاف: "هناك لاعبين كثيرين حالتهم جيدة، لكن عندما يتم تجميعهم سويًا لا يحدث تأقلمًا واضحًا بينهم، ويكون الأداء متراجعًا، وهناك مدربين استفادوا من محمد صلاح خلال تواجدهم في منتخب مصر، وهم بوب برادلي وهيكتور كوبر، ولكن كان يتواجد معه أبوتريكة في خلال وجود المدرب الأمريكي ثم عبدالله السعيد في فترة كوبر".

وأكمل: "استغلال إمكانيات صلاح يكون بتمرير الكرة في مساحة، لكن الآن يتم تسليمه الكرة في قدمه ولا يتم الاستفادة منه بشكل كافٍ داخل المستطيل الأخضر، يجب أن ننجح في استغلال صلاح بشكل أفضل، وواثق من وصولنا لبطولة كأس العالم القادمة".

وزاد: "الخيارات أصبحت قليلة للغاية في منتخب مصر، وهذا أمر ليس جيدًا، هناك مراكز يتم الاختيار فيها بين 2 لاعبين فقط، ويجب انتقاء عناصر جيدة وتجهيز عناصر شابة لتدعيم المنتخب في المرحلة المقبلة، ولأننا وجدنا مشكلة مثلا في مركز الظهير الأيسر عندما أصيب حمدي وفتوح وجاء بيكهام ليلعب في هذا المركز".

وتابع: "مجموعة مصر في أمم إفريقيا متوسطة، والمنتخب الغاني مستواه تراجع في آخر 4 سنوات، وليسوا في أفضل حالاتهم وهناك تغيير كبير في اللاعبين، بينما منتخب كاب فيردي من الفرق الصاعدة في القارة السمراء، وموزمبيق من الفرق العادية جدا".

وأضاف: "أتمنى أن يأخذ فيتوريا كأس أمم إفريقيا إعداد للمستقبل من أجل تصفيات كأس العالم، بدلا من الوعود التي يطلقها بالتتويج بالبطولة، ولو خرج من البطولة سيتأثر، لذلك الأفضل أن تكون البطولة إعدادًا للمستقبل استعدادا لكأس العالم".

وتابع: "نتعامل مع الأجانب على أنهم «جهابذة»، لكن الذين يقومون بالاختيارات الخاصة بمدربي المنتخبات سبق وفشلوا في مناصبهم، وعادوا من جديد لاتحاد الكرة، وروي فيتوريا كان عليه عدم الإدلاء بأي تصريحات تخص فوزنا بأمم إفريقيا القادمة".

وأشار إلى أن الأهلي من الصعب أن يوافق على إعارة كريم الدبيس، خصوصًا أنه البديل حاليا لـ علي معلول، وأعتقد أنه سيكمل في النادي، خلال الموسم الجاري، موضحًا أن معلول عليه اتخاذ قرار بشأن اللعب الدولي خصوصا في ظل المعاناة المستمرة من الإجهاد.