السعودية تستنكر قرار إسرائيل تحويل مقر الأونروا في القدس إلى مستوطنة

استنكرت السعودية اليوم الأحد قرار إسرائيل بمصادرة أرض مقر وكالة (الأونروا) بالقدس المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان صباح اليوم الأحد "عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية".

وأكدت المملكة رفضها "لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر"، معربةً " عن دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت يوم الخميس الماضي إن هناك أمرا بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر الوكالة، في حين أوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه ستتم المصادرة لبناء 1440 وحدة سكنية، مضيفة أن المشروع في مراحل الإعداد.