صحة المنيا تعلن ارتفاع ضحايا حادث القطار لحالتي وفاة: الجثمانان انُتشلا من المياه



أعلن الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار المنيا إلى حالتي وفاة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، إن حالة وفاة جرى نقلها صباح اليوم، في حين تم نقل آخر مساءً.

وأضاف أن إجمالي ضحايا الحادث يبلغ حالتي وفاة و21 إصابة، موضحا أن الحالات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وأشار إلى أن جميع الحالات غادرت المستشفيات، في حين أجري تدخل جراحي لمصاب واحد بهدف رد خلع في الكتف، منوها بأن المريض في حالة جيدة وسيستمر تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

ونوه بأن عربة القوى هي التي سقطت في ترعة الإبراهيمية، موضحًا أن الجثمانين تم انتشالهما من المياه.

وكانت وزارة النقل والمواصلات، قد أصدرت بيانًا إعلاميًا بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا والذي أدى إلى سقوط عربة القوى.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في بيان، إنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

وأضاف أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وأن الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية .