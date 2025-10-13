والدة الأسير ماتان زانجاوكر تنشر فيديو يوثق أول مكالمة جمعتها بنجلها بعد تسليمه إلى الصليب الأحمر

بدأت عملية تبادل الأسرى عن طريق الصليب الأحمر، بين حركة حماس وجيش الاحتلال.

وانتشر فيديو لـ محادثة عبر الفيديو كونفرانس بين الأسير المفرج عنه ماتان زانجاوكر؛ ووالدته إيناف زانجاوكر.

وظهر في الفيديو إيلانا غريتزوفسكي، وهي صديقة "ماتان" التي كانت رهن الاحتجاز لدى حماس؛ بينما تم إطلاق سراحها بين الدفعة الأولى من الأسرى.

وعقب الإفراج عنه، أجرى زانغاوكر أول اتصال بوالدته عيناف زانغاوكر، التي اشتهرت بدفاعها المستمر عن قضية الأسرى وانتقاداتها الحادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

عيناف وصفت المكالمة بأنها "أجمل لحظة في حياتي".

أعلن الصليب الأحمر، منذ قليل ، عن تسلّمه أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من شمال قطاع غزة، وعددهم 7 أشخاص، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل. وكانت حماس قد نشرت في وقت سابق قائمة تضم 20 اسمًا من المحتجزين المقرر الإفراج عنهم، بينهم باار أبراهام كوبرشتاين، أفيتار دافيد، يوسف حاييم أوحانا، سيجيف كالفون، أفيناتان أور، إلكانا بوحبوط، ماكسيم هيركين، نمرود كوهين، وآخرون.

يأتي هذا التطور تزامنًا مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها انتهاء الحرب في غزة، وتشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيصمد. وتشمل المرحلة الأولى من خطته الإفراج عن 250 معتقلًا فلسطينيًا و1700 آخرين اعتقلتهم إسرائيل خلال العمليات الأخيرة في غزة.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة الأسرى بـ"الحدث التاريخي"، مشيرًا إلى أنه مزيج من "الحزن والفرح" في اليوم الرابع من الهدنة.