بدء تصنيع الإنسولين البشري «هيوماكسين» في مصر

أعلنت شركة «إيفا فارما»، إحدى الشركات المصرية الرائدة في صناعة الأدوية في مصر والشرق الأوسط، عن توفر الإنسولين البشري «هيوماكسين» في السوق المحلي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي وتوطين صناعة الأدوية الحيوية، خاصةً في ظل التحديات الإقليمية التي تؤثر في سلاسل التوريد العالمية.

ويُعد «هيوماكسين» إنسولينًا بشريًا لمرضى السكري من النوعين الأول والثاني، ويُنتج في مصر في مصانع شركة «إيفا فارما» عبر شراكة تكنولوجية مع شركة إيلي ليلي العالمية، مما يؤدي إلى استقرار التوريد وتخفيض التكاليف على المدى الطويل.

ويأتي هذا الإطلاق ليبرز أهمية التصنيع المحلي، وتستهدف «إيفا فارما» توسيع نطاق التوزيع ليشمل الأسواق الأفريقية والعربية، تعزيزًا لمكانة مصر كمركز دوائي إقليمي.

وأكد الدكتور إيهاب سالم، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الزقازيق، أهمية توطين صناعة الإنسولين البشري «هيوماكسين»، واصفًا إياه بخطوة مهمة للغاية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في علاج مرض السكري في مصر، وهو الأمر الذي يُسهم بشكل كبير في ضمان استقرار العلاج في ظل التوترات الإقليمية التي نشهدها حاليًا.

وثمَّن الدكتور إيهاب سالم، في تصريحات صحفية له اليوم، جهود شركة «إيفا فارما» في توطين صناعة الأدوية، مؤكدًا أننا نحن في حاجة ماسة لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية للدواء الحيوي، لضمان توافره للملايين من مرضى السكري في البلاد، خصوصًا في ظل وجود أكثر من 15 مليون مريض سكري في مصر.

وتابع: «هذه المبادرة تعكس قدرة مصر على تصنيع أدوية حيوية ذات جودة عالية مما يساهم في تحسين حياة المرضى وتخفيف الأعباء المالية عليهم، نظرًا لتصنيع الدواء بجودة توازي أفضل الأدوية العالمية، وبسعر مناسب».

و أكد الدكتور مجدي حلمي مجلع، أستاذ أمراض السكر و رئيس وحدة السكر بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، أن توطين صناعة الإنسولين البشري «هيوماكسين» يمثل تحولًا كبيرًا في معالجة مرض السكري في مصر والمنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن القدرة على إنتاج الإنسولين محليًا تضمن استمرارية توفير الدواء وتوسيع نطاق التوزيع ليشمل أسواقًا جديدة في أفريقيا والعالم العربي.



وأضاف: «هذا المشروع يعد مثالًا حيًا على أهمية الاستثمار في البحث والتكنولوجيا لتوطين الصناعات الطبية الحيوية، وهو جزء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في إطار رؤية مصر 2030».

وشدد الدكتور إبرام وجيه، مدير عام شركة إيفا فارما، على أن إطلاق الأنسولين البشري الجديد يتزامن مع جهود شركة إيفا فارما لتعميق التصنيع المحلي في مختلف المجالات الدوائية والصيدلانية، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية.

وأوضح الدكتور إبرام وجيه، في تصريحات صحفية له، أن الشركة تعمل على توفير علاجات مضمونة الجودة للمرضى المصريين، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة.