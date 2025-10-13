المستشار الألماني يغادر برلين متوجها إلى مصر لحضور التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادر المستشار الألماني فريدريش ميرتس برلين، اليوم الاثنين، متجها إلى مصر للمشاركة في مراسم رفيعة المستوى تضم رؤساء دول وحكومات، حيث سيتم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعهدت ألمانيا بدعم تنفيذ خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، ومن المتوقع أن تلعب دورا في إعادة إعمار القطاع.

ومن المتوقع أن يصل ميرتس إلى شرم الشيخ بعد ظهر اليوم، بعد 3 أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويشارك في مراسم التوقيع التي تقام في شرم الشيخ 19 رئيس دولة وحكومة، وبينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على إعلان خطة السلام الأمريكية من جانب ترامب والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولن تشارك إسرائيل وحماس.

وبعد المراسم يلقي الرئيس السيسي كلمة ترحيب قصيرة، ويتوقع أن يلقي ترامب خطابا أطول.

ومن المقرر أن يعود ميرتس إلى برلين مساء اليوم.