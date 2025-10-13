ترامب يثني على مهارات ستيف ويتكوف: مفاوض رائع ومحبوب من الجميع

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقدرات مبعوثه في الشرق الأوسط والمفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف، واصفا إياه بأنه "مفاوض رائع وشخص محبوب من الجميع".

وقال ترامب، في كلمته بالكنيست، مساء الاثنين، إن ويتكوف "بدأ جهوداً مهمة بمفرده قبل أن يتم استدعاء جاريد كوشنر وفريق آخر لمساندته"، مشيرا إلى أن مهاراته في التفاوض كانت حاسمة في تحقيق النجاحات، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في ملفات أخرى دولية.

وأضاف ترامب، قصة حول لقاء طويل استمر خمس ساعات بين ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "ستيف لم يكن خبيرا بالسياسة الروسية، لكنه أظهر موهبة فريدة في إدارة المفاوضات، والتواصل مع الأطراف المختلفة، وتحقيق النتائج التي يصعب على الآخرين الوصول إليها".

وتابع ترامب: "هذه الموهبة نادرة، فالكثير ممن سأرسلهم لا يحظون بالقبول، وإذا حضروا فإن الاجتماعات لن تتجاوز بضع دقائق، لكن مع ستيف الأمر مختلف، الجميع يحبه ويحترمه، وهذه هي علامة المفاوض العظيم".