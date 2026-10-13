رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث مع هواوي في فيينا تعزيز التعاون

• النقاش يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

التقى المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قيادات شركة هواوي العالمية، على هامش مشاركته في مؤتمر Network X 2026، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور لي شين رئيس شركة هواوي بمنطقة شمال إفريقيا، وبنجامين هو رئيس شركة هواوي مصر، وإيليا سليمان نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي بالشركة، وبمشاركة المهندس محمد الفوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عبد المولى نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة.

وشهد اللقاء استعراض مستجدات التعاون الاستراتيجي القائم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة هواوي، حيث قدم المهندس محمد مدكور، رئيس قطاع الحلول الاستراتيجية بشركة هواوي مصر، عرضًا حول أبرز مجالات التعاون المشترك وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة. كما تناولت المباحثات سبل تطوير شبكات الاتصالات المحمولة، والتوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية، وتعزيز كفاءة الشبكات ومرونتها وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات ونقل البيانات، إلى جانب الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في إدارة الشبكات وضمان استمرارية خدماتها.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استعراض فرص التعاون في مجالات الحوسبة السحابية من خلال حلول هواوي (Huwaei Cloud)، ومراكز البيانات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (AIDC)، بما يسهم في دعم جاهزية البنية التحتية الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز كفاءة وجودة خدمات الاتصالات بالسوق المصرية.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى آليات جذب الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات المحتوى والتطبيقات الرقمية عبر الإنترنت (OTT) للاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث سبل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية في تطوير الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة، بما يعزز نمو الاقتصاد الرقمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة الموضوعات التي جرى بحثها لوضع آليات عملية لتنفيذها، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز جاهزية شبكات الاتصالات للتكنولوجيات الحديثة، ودفع مسيرة التحول الرقمي في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر Network X 2026 يُعَد إحدى أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتطوير الشبكات، ويُعقَد بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، بمشاركة أكثر من 5500 مشارك وما يزيد على 300 متحدث من قيادات الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتكنولوجيات الحديثة.