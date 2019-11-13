لندن الأكثر امتلاكا لأجهزة التلفزيون الأبيض والأسود

رغم مرور أكثر من نصف قرن على ظهور التليفزيون الملون، إلا أن التلفزيون الأبيض وأسود لا يزال يمتلكه أكثر من 6 آلاف منزل في المملكة المتحدة.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة "البث التلفزيونى" في بريطانيا، فإن مدينة "لندن" تتقدم المدن البريطانية الأكثر امتلاكا لأجهزة التلفزيون الأبيض والأسود بإجمالي 1311 جهازا، تليها مدينة "برمنجهام" بنحو 323 جهازا، و"مانشستر" بـ245 جهازا.

وقال بول كوبر، المتحدث باسم "البث التلفزيوني": عندما أطلقت "بي بي سي - ون" خدمة التلفزيون الملون في نوفمبر 1969، لم يكن هناك سوى 3 قنوات متاحة. لكن الآن تضم مئات القنوات.

وأضاف: "أن بعض الأسر القليلة لا تزال ترغب في مشاهدة برامجها المفضلة على اختصار بالأبيض والأسود".