شيرين رضا: أبويا قالي إنتي حلوة وهيحصل ليكي مشاكل كتيرة

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها لا تحب وضع المكياب أو ضبط شعرها، معقّبة: "الحاجات دي مش بتبسطني".

وأضافت شيرين رضا خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "أبويا قال لي وأنا صغيرة إنتي حلوة، وهيكون عندك مشكلات كثيرة ولما تكبري لا تعمدي على شيء ليس لكِ فيه يد".

وأوضحت أن أصحابها هم الذين يساعدونها في اختيار الملابس المناسبة في المناسبات أو المهرجانات الفنية، مشيرة إلى أنها تحب الحيوانات الأليفة ولا تتذكر عدد الحيوانات التي تقتنيها، وذكرت: "مش فاكرة عددهم بس خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا زدنا 12".

وكشفت شيرين أنها تلتقط الصور التذكارية بشكل مستمر مع القطة «فلة»، مردفة أنها تحب البطولات الجماعية في أعمالها السينمائية حتى تكتسب الخبرات من العمل الجماعي، وقالت: "عندي شغف بالفن لو راح يبقى خلاص لازم أسيب الشغلانة دي".