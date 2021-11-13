إزالة أكثر من 300 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات، واسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أنه طبقا لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة أنه تم أمس إزالة 46 تعديا على مساحة 2120 مترا من أراضي الري، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 300 حالة "منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى اليوم"، وذلك في ظل التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.