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أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن عودة داني ألفيش لصفوف الفريق بشكل رسمي، مساء الجمعة.

وتوصل نادي برشلونة وداني ألفيش إلى اتفاق مبدئي على انضمام اللاعب للفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وسينضم النجم البرازيلي إلى التدريبات من الأسبوع المقبل لكنه لن يتمكن من اللعب حتى يناير.

وكان داني ألفيس قد انضم إلى برشلونة أول مرة في صيف 2008 بعد خمسة مواسم رائعة في إشبيلية. وشغل مركز الظهير الأيمن على مدار ثمانية مواسم وشارك في 391 مباراة رسمية وأحرز 23 هدفًا.

وحقق ألفيش لقب الدوري الإسباني 6 مرات وكأس ملك إسبانيا 4 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات ولقب دوري الأبطال الأوروبي 3 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.