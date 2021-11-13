وزيرا خارجية الإمارات وسلطنة عمان يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، جرى خلال استقبال الوزير الإماراتي لنظيره العماني بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وقيادتهما والحرص على تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، أكد الوزير العماني على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، متوجها بالتهنئة بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" عام 2023.