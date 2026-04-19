إيران: استئناف الرحلات الجوية المدنية بشكل تدريجي على 4 مراحل

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، الأحد، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية المدنية في البلاد بشكل تدريجي على 4 مراحل.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، أوضحت الهيئة تفاصيل الخطة المتعلقة بحركة الطيران في البلاد.

ووفق الخطة، سيتم في المرحلة الأولى السماح برحلات الترانزيت، تليها الرحلات في مطارات شرق البلاد.

وفي المرحلة الثالثة سيتم إعادة تشغيل مطاري مهرآباد، والإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران، بعد تعرضهما لأضرار كبيرة جراء الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية.

وفي المرحلة الأخيرة، ستستأنف الحركة في المطارات بالمناطق الغربية من البلاد.

والسبت، أعلنت إيران إعادة فتح جزء من مجالها الجوي أمام الرحلات.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

وفي 8 أبريل الجاري، بدأ وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك عقب مفاوضات بين واشنطن وطهران استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.