ليلى علوي تتألق بإطلالة كلاسيكية على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ منذ قليل بدء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44 برئاسة النجم حسين فهمي، وتحمل اسم الفنان الراحل سمير صبري، وتشهد أكثر من مائة فيلم سينمائي.



ووصلت النجمة ليلى علوي إلى حفل الافتتاح بإطلالة كلاسيكية مبهجة، والفنانة التونسية سامية الطرابلسي التي تألقت باللون الأصفر، وعدد كبير أيضا من النجوم منهم الفنان باسم سمرة، إنجي وجدان، وهدى الإتربي، مادلين طبر، وجاء في مقدمة الحفل النجم حسين فهمي وزجته.



ويُعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، فيلم The Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، وهو من بطولة، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج وتوني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.