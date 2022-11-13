زياد السيسي: هدفي القادم تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس

قال زياد السيسي لاعب منتخب مصر للسلاح، والمتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم، إن هدفه القادم هو تحقيق ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).

وكان السيسي قد خسر في مباراة الدور قبل النهائى أمام لاعب جورجيا صاندرو بزادزي المصنف الثاني عالميًا بنتيجة 15-13، ليحقق برونزية عالمية لأول مرة في تاريخ سلاح السيف المصري بمنافسات كأس العالم.

وأضاف السيسي في تصريحات تلفيزيونية: "واجهت صعوبات عديدة في بطولة العالم منذ البداية، حيث لعبت مع المنصف الـ 16 عالميا في الدور الأول، وفي المعتاد هؤلاء المصنفين لا يشاركون من الادوار التمهيدية ونجحت في الفوز عليه."

وتابع: "برونزية العالم ستمنحني حافزًا كبيرًا في بداية هذا الموسم الصعب، لأننا سنبدأ من خلاله الاستعداد والتأهل لأولمبياد 2024."

وأتم: "أحلم بتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024، وفي النسخة الماضية المنتخب المصري للسلاح جاء في المرز الخامس، ونحن قريبون من تحقيق نتيجة إيجابية في المستقبل."