مذكرة تفاهم بين علوم البحار واسكريبس الأمريكي لنقل تكنولوجيا البحث عن الثروات الطبيعية

وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة عمرو زكريا حمودة مذكرة تفاهم مع معهد اسكريبس الأمريكى والذى تم إنشاؤه عام 1903.

حضر التوقيع كل من السيد القصير وزير الزراعة، واللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام اليونسكو لعلوم البحار.

تضمنت مذكرة التفاهم نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال البحث والاستكشافات عن كل الثروات الطبيعبة بالبحار سواء تجمعات الثروات السمكية أو الثروات التعدينية والآثار الغارقة وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وقال زكريا، إن المذكرة تأتي في رغبة الدولة والمعهد لنقل والاستفادة من تكنولوجيا المعاهد البحثية المتقدمة فى هذا المجال الذى يغطى كل المجالات البحثية التى تخص مجال علوم البحار سواء مجال الاستزراع السمكى أو البحث والكشف عن التجمعات السمكية بالإضافة إلى الكشف فى مجال الثروات التعدينية والآثار الغارقة التى يوجد بها ثروات كبيرة على طول السواحل المصرية.

وأضاف أنه من خلال هذا التعاون البحثى بين الجانبين سيتم تدرىيب الكوادر من صغار الباحثين بالمعهد على للاستفادة منهم على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المعهد وتنفيذها على سفن الابحاث التابعة له (سلسبيل واليرموك) مما يساهم في دراسة طبيعة الكائنات البحرية ووضع برامج للحد من التغير المناخى وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار بالإضافة إلى الكشف عن الثروان التعدينية والآثار الغارقة.