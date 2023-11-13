قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان من منصبها.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، أنه بعد أيام من الضغط المكثف لإقالة برافرمان، طلب منها سوناك مغادرة الحكومة وقبلت.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إجراء تعديل وزاري يجريه سوناك على مدار اليوم، ومن غير المعروف من سيتولى المنصب خلفا لبرافرمان، لكن من بين المحافظين الذين تم ترشيحهم لهذا المنصب وزيرة الأعمال كيمي بادينوش.

وأثارت برافرمان الغضب بعد تصريحها التي اتهمت خلاله شرطة لندن بوقف احتجاجات اليمين المتطرف، والسماح بمسيرة مؤيدة لغزة يوم السبت الماضي.

كما لم يوافق (داونينج ستريت) على النص النهائي لمقال الرأي التحريضي الذي كتبته برافرمان في صحيفة (التايمز)، مع تجاهلها لطلبات مسؤولي ريشي سوناك بإجراء تغييرات.

في السياق ذاته.. أعلن كل من وزير التعليم البريطاني نيك جيب، ووزير الصحة البريطاني نيل أوبراين، التنحي عن منصبيهما.

وقال جيب - في منشور عبر حسابه على موقع التدوينات "إكس" (تويتر سابقا) - "لقد طلبت من رئيس الوزراء التنحي عن منصبي في الحكومة في التعديل الوزاري وقد وافق، لقد كان شرفا لي أن أخدم كوزير للتعليم تحت رئاسة أربعة رؤساء وزراء".

من جهته.. كتب أوبراين - في منشور عبر حسابه على موقع التدوينات "إكس" (تويتر سابقا) - "لقد كان شرفا لي أن أخدم في منصبي، لكن مع حدوث الكثير على المستوى المحلي، أريد التركيز بنسبة 100% على عمل الدائرة الانتخابية، لذا طلبت العودة إلى المقاعد الخلفية".