وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس فقدت السيطرة في غزة

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الاثنين، أن حركة حماس فقدت السيطرة في قطاع غزة مع استمرار القوات الإسرائيلية في هجومها البري في القطاع.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جالانت قوله في ختام تقييمه للوضع في غزة إن "قوات الدفاع الإسرائيلية تتقدم صوب كل أهدافها. حماس فقدت السيطرة في غزة- الإرهابيون يفرون إلى الجنوب، والمدنيون ينهبون قواعد الحركة. إنهم لا يثقون في الحكومة".

وأضاف الوزير الإسرائيلي "كل يوم، نقوم بالقضاء على قادة إضافيين من حماس، وعشرات واحيانا المئات من الإرهابيين. في الأيام الأخيرة، كثفنا عملياتنا ضد الأنفاق وهذا سيجبر الإرهابيين على الخروج منها. وعندئذ إما سيتم القضاء عليهم أو يستسلمون بلا شروط.. لا يوجد خيار ثالث".

يأتي تصريح جالانت فيما تواصل إسرائيل هجمات برية وجوية على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها حماس التي تحكم القطاع في السابع من الشهر الماضي وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.