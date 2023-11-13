الزمالك يعلن سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مساء اليوم الإثنين، سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور.

وكانت قائمة حسين لبيب قد فازت بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك حتى عام 2027، في الانتخابات التي أقيمت بشهر أكتوبر الماضي.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك عبر قناة ناديه: «سحب قرار مجلس الإدارة الصادر في 18 أبريل بشأن منح مرتضى منصور الرئاسة الشرفية، وتخصيص مكتب له، وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصاتها وما يترتب على ذلك من آثار».

وأضاف سالم: «كما طلبت إدارة الزمالك من مرتضى منصور بتكليف من يلزم لاستلام متعلقاته الشخصية».