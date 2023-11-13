الصين تدعو واشنطن لمراعاة عدد من النقاط الشائكة قبيل قمة شي وبايدن

دعت الصين واشنطن إلى المزيد من المراعاة لعدد من النقاط الشائكة، قبيل عقد اجتماع مرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في بكين، اليوم الاثنين، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تحترم مخاوف الصين المشروعة وحق جمهورية الصين الشعبية في التنمية، بدلا من التركيز على الإضرار بمصالح الصين.

وأفادت بأن الصين تأمل في ألا تكون الولايات المتحدة راغبة في أن تكون هناك حرب باردة جديدة، أو أن تسعى إلى صراع مع الجمهورية الشعبية، ولكن أن تسعى بدلا من ذلك إلى إعادة العلاقات الأمريكية الصينية إلى "مسار التنمية المستقر".

ومن المتوقع أن يلتقي شي وبايدن بعد غد الأربعاء، خلال قمة المجموعة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو.