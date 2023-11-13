التموين ترسل 6 شاحنات محملة بـ 5400 بطانية و600 مرتبة إلى أهالي غزة

أرسلت وزارة التموين، 6 شاحنات إغاثية إلى الفلسطينين في قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين.

وأشار اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بالوزارة، إلى إرسال 6 شاحنات إلى قطاع غزة مجهزة بعدد من المواد، التي شملت جميعها المراتب والبطاطين والحصر بسبب برودة الجو وبداية فصل الشتاء.

وأضاف في بيان له اليوم الاثنين، أنّ المواد التي تم إرسالها جاءت كمرحلة أولى في 6 شاحنات محملة بما تم طلبه من احتياجات من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، وشملت «5400 بطانية، و900 حصيرة، و600 مرتبة».

وذكر فتحي، أنّه من الوارد تجهيز مرحلة ثانية بعدد آخر من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية لقطاع غزة، قائلا: «مواد القافلة الثانية ستكون محملة بالاحتياجات التي ترسل من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، سواء مواد غذائية أو مواد إغاثية أخرى أو مستلزمات طبية»، مؤكدا أنّه حسب ما سيتم طلبه من مكتب الإغاثة الكاثوليكية سيتم توفيره.