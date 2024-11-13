ترامب يرشح حاكمة ولاية ساوث داكوتا لمنصب وزيرة الأمن الداخلي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيرشح حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي.

وتعد وزارة الأمن الداخلي واحدة من أكبر الوكالات الحكومية التي ستكون جزءا لا يتجزأ من تعهده بتأمين الحدود وتنفيذ عملية ترحيل واسعة النطاق.



ولدت نويم /52 عاما /في ووترتاون بولاية ساوث داكوتا، ونشأت في مزرعة خارج المدينة. توفي والدها عن عمر ناهز 49 عاما.

انخرطت في عدد من الأعمال التجارية العائلية قبل أن تخوض بنجاح تجربة الترشح لمجلس النواب عن ولاية ساوث داكوتا في عام 2006. وفي عام 2010، فازت بمقعد مجلس النواب العام في الولاية، وفي عام 2018، تم انتخابها كأول حاكمة للولاية. وأعيد انتخابها عام 2022.



وبعد أن أصبحت حاكمة، بدأت نويم العمل بشكل وثيق مع كوري ليفاندوفسكي، مدير حملة ترامب لعام 2016. ثم، أثناء جائحة فيروس كورونا، برزت على الساحة في الدوائر المحافظة لمقاومتها معظم اللوائح الحكومية لإبطاء انتشار الفيروس .