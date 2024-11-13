الجيش الإسرائيلي يعلن عن حادث صعب جدا جنوب لبنان ويؤكد مقتل 7 من جنوده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل 7 جنود إسرائيليين، وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة، بتفجير مبنى مفخخ وانهياره عليهم جنوب لبنان، فيما وصف الجيش الإسرائيلي الحادثة بـ«الحادث الصعب جدا».

ونقلت قناة «الجزيرة»، عن مصادر إسرائيلية قولها إن «7 جنود إسرائيليين قتلوا في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان».

وأظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 3 عسكريين في صفوفه خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق موقع جيش الاحتلال، وصل عدد العسكريين الجرحى في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب إلى 5 آلاف و334.

وتفيد المعطيات بأن بين الجرحى 2425 عسكريا أُصيبوا في المعارك البرية في غزة، دون تغيير في العدد مقارنة بالثلاثاء.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع إصابة العسكريين الثلاثة، ولكن تدور معارك أيضا في جنوب لبنان، فضلا عن مواجهات شبه يومية في الضفة الغربية.

وبالنسبة للعسكريين القتلى، بلغ عددهم 787 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 373 بالمعارك البرية منذ 27 من ذلك الشهر.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الإسرائيليين.